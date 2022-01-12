Назван заметный на коже симптом диабета

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Специалисты Американской академии дерматологии назвали симптом, говорящий о возможном наличии сахарного диабета, который можно заметить невооруженным глазом, сообщает "Медик Форум".

По словам экспертов, речь идет о маленьких красных бугорках, по внешнему виду схожих с прыщами. Со временем они трансформируются в овальные пятна желтого, красного или коричневого цветов. Чаще всего участок с пораженной кожей находится в районе голени. Он может отвердеть либо опухнуть.

Дерматолог Рейган Андерсон заявил, что сам факт наличия такого недуга не обязательно означает, что человек страдает диабетом. При появлении такого симптома рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу, чтобы тот выдал направление на сдачу необходимых анализов. Только благодаря им можно будет точно сказать, есть ли у больного диабет.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее объяснил, в чем кроется опасность резких скачков артериального давления в течение дня. Он указал на то, что симптом может сигнализировать о начале болезни. Особенно ему подвержены люди с варикозным расширением вен, пожилые и диабетики.

