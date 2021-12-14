Врач предупредил об опасности резких скачков давления

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Россиянам рассказали об опасности резких скачков артериального давления в течение дня. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Специалист объяснил, что подобный симптом называется "неустойчивая лабильная гипертония". Чаще всего он появляется в начале болезни.
"Когда еще барорецепторы и рецепторы почек не привыкли к такому или иному уровню давления, который они будут принимать как постоянно нормальный или ложнонормальный", – объяснил врач.
Мясников призвал обращать внимание, если у человека при разном положении тела фиксируется различное давление.
"Может быть лежа или сидя у человека давление 220 на 120, он встанет – у него будет 120 на 70", - пояснил Мясников.
Медик отметил, что такие появления болезни обычно отмечаются у людей с варикозным расширением вен, пожилых и диабетиков. Он посоветовал этим гражданам мерить давление в разных позициях.
Мясников назвал подобные симптомы сигналом человеку.
"Надо заниматься собой. Аэробные физические нагрузки, снижение веса, диета, резкое ограничение соли, а может уже и думать о таблетках", – порекомендовал специалист.
Он подчеркнул, что лекарства следует принимать лишь под наблюдением врача.
Ранее Мясников рассказал, чем опасна одышка после COVID-19. По его словам, проявление подобного состояния может быть признаком развития миокардита.
"Доктор 24": гипотония
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