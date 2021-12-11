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Общество

17:36

Врач рассказал, чем опасна одышка после COVID-19

медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Появление одышки и учащенного сердцебиения после перенесенного коронавируса может быть признаком развития миокардита. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Специалист отметил, что одышку преимущественно провоцируют грипп, коронавирус, гепатит-C, а также энтеро- и герповирусы.

"Если через некоторое время после болезни вы почувствовали слабость, одышку, сердцебиение – это может быть миокардит", – пояснил Мясников.

Он добавил, что серьезных причин для беспокойства нет: в 90% случаев эти симптомы проходят самостоятельно. Однако риск развития серьезных патологий остается. Поэтому при появлении одышки Мясников рекомендует обратиться к специалистам и пройти обследование.

Ранее главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал, что психическое благополучие москвичей оказалось в зоне риска из-за пандемии. Это создало потребность в возобновлении психопрофилактических фестивалей.

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