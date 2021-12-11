Врач рассказал, чем опасна одышка после COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Появление одышки и учащенного сердцебиения после перенесенного коронавируса может быть признаком развития миокардита. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Специалист отметил, что одышку преимущественно провоцируют грипп, коронавирус, гепатит-C, а также энтеро- и герповирусы.
"Если через некоторое время после болезни вы почувствовали слабость, одышку, сердцебиение – это может быть миокардит", – пояснил Мясников.
Он добавил, что серьезных причин для беспокойства нет: в 90% случаев эти симптомы проходят самостоятельно. Однако риск развития серьезных патологий остается. Поэтому при появлении одышки Мясников рекомендует обратиться к специалистам и пройти обследование.
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