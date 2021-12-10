Британские вирусологи рассказали об опасностях "Омикрона"

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Полученные из Южной Африки данные об относительно легком течении заболевания коронавирусом из-за "Омикрон"-штамма требуют перепроверки, сообщили News.ru британские вирусологи.

По их словам, пока что эта форма COVID-19 показывает устойчивость к прививочному иммунитету. Специалисты говорят, что существующие вакцины обновят с учетом "Омикрона", это займет несколько месяцев.

Как подчеркнул профессор молекулярной вирусологии Университетского колледжа Лондона Грег Тауэрс, чтобы избежать роста госпитализаций из-за "Омикрона", нужно вводить жесткий карантин.

Профессор молекулярной онкологии Уорикского университета Лоуренс Янг, в свою очередь, рассказал, что "Омикрон" быстро распространяется по миру и сейчас находится как минимум в 60 странах. По словам ученого, этот штамм почти наверняка передается быстрее, чем штамм "Дельта".

"Первоначальные данные демонстрируют, что "Омикрон" может заразить ранее вакцинированных или инфицированных людей, однако приводит к более легкой форме заболевания. Информация из Южной Африки показывает увеличение случаев госпитализации в результате инфицирования "Омикроном", но уменьшение числа пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, если сравнивать с уровнем, который наблюдался во время "Дельта"-волны в этом регионе", – заявил Янг.

По его мнению, такие показатели могут быть связаны с заражением молодых людей, поэтому нужно дождаться дополнительных данных. В то же время предварительные лабораторные исследования подтверждают, что "Омикрон" значительно, но не полностью устойчив к иммунитету от вакцинации.

Ранее директор центр "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что в России выделили четыре независимых полногеномных штамма коронавируса "Омикрон" от российских туристов, вернувшихся из-за рубежа.

По информации министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, у вернувшихся из ЮАР россиян, у которых был выявлен "Омикрон"-штамм, болезнь протекает в легкой форме. Он подтвердил, что пока в России зарегистрированы только два случая заражения новой разновидностью вируса.

