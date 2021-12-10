Врач заявил, что психическое благополучие москвичей оказалось под ударом из-за пандемии

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Психическое благополучие москвичей оказалось в зоне риска из-за пандемии, что создало потребность в возобновлении психопрофилактических фестивалей. Об этом заявил главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

По его словам, подобные фестивали проходили регулярно в доковидную эпоху, однако сейчас пришлось сделать перерыв.

"Жизнь позволяет восстановить эту работу, потому что действительно наше психическое благополучие оказалось в точке риска, удара в силу разных обстоятельств, в силу распространения эпидемии, в силу риска заболеть, беспокойства о своих близких, многие потеряли своих близких, вынужденные меры, ограничения, противоречивая информация", – цитирует специалиста РИА Новости.

По его словам, во время пандемии у многих сформировались тревожно-депрессивные расстройства.

Костюк напомнил, что в столице открыты консультационные центры психического здоровья, где отмечается большой поток людей с паническими и депрессивными расстройствами.

"А здесь мы проводим мероприятие, которое отличается от всего остального тем, что обстановка очень безопасная, комфортная. Один из самых востребованных компонентов фестиваля – индивидуальная консультация", – добавил Костюк.

Ранее главврач психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева ("Кащенко") Георгий Костюк рассказал, что на фоне развития COVID-19 произошел скачок тревожно-депрессивных расстройств. Он отметил, что с этой проблемой часто приходили весной и летом 2021 года. По словам специалиста, у заразившихся коронавирусом могут возникать спутанность сознания, возбуждение и галлюцинации.

