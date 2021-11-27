Главврач "Кащенко" рассказал о развитии психических заболеваний после COVID-19

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На фоне развития COVID-19 произошел скачок тревожно-депрессивных расстройств, заявил главврач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева ("Кащенко") Георгий Костюк. Он отметил, что с этой проблемой часто приходили весной и летом 2021 года, сообщает "Газета.ру".

По словам специалиста, у заразившихся коронавирусом могут возникать спутанность сознания, возбуждение и галлюцинации. Однако, отметил Костюк, такие серьезные проблемы возникают редко. Чаще всего люди жалуются на невозможность сосредоточиться. После выздоровления многие пациенты не могут собраться с мыслями, а умственная работа дается им с трудом.

Временами у граждан возникает учащенное сердцебиение, которое при общем тревожном фоне может стать возбудителем панических атак.

"Число людей с паническими атаками, или иначе, с пароксизмами тревоги, с бессонницами тоже увеличилось. Но это обратимые расстройства, если люди все-таки прибегают к медицинской помощи, то с этим можно справиться довольно быстро", – отметил Костюк.

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что иммунитет подростка после вакцинации препаратом "Спутник М" будет не ниже, чем у привитого от коронавируса взрослого. Эксперт объяснил, что иммунный ответ у подростка и взрослого после прохождения вакцинации будет примерно на одинаковом уровне.

