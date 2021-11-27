Главврач "Кащенко" рассказал о развитии психических заболеваний после COVID-19

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
На фоне развития COVID-19 произошел скачок тревожно-депрессивных расстройств, заявил главврач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева ("Кащенко") Георгий Костюк. Он отметил, что с этой проблемой часто приходили весной и летом 2021 года, сообщает "Газета.ру".
По словам специалиста, у заразившихся коронавирусом могут возникать спутанность сознания, возбуждение и галлюцинации. Однако, отметил Костюк, такие серьезные проблемы возникают редко. Чаще всего люди жалуются на невозможность сосредоточиться. После выздоровления многие пациенты не могут собраться с мыслями, а умственная работа дается им с трудом.
Временами у граждан возникает учащенное сердцебиение, которое при общем тревожном фоне может стать возбудителем панических атак.
"Число людей с паническими атаками, или иначе, с пароксизмами тревоги, с бессонницами тоже увеличилось. Но это обратимые расстройства, если люди все-таки прибегают к медицинской помощи, то с этим можно справиться довольно быстро", – отметил Костюк.
Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что иммунитет подростка после вакцинации препаратом "Спутник М" будет не ниже, чем у привитого от коронавируса взрослого. Эксперт объяснил, что иммунный ответ у подростка и взрослого после прохождения вакцинации будет примерно на одинаковом уровне.
Гинцбург рассказал о новом препарате для лечения коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: