В Центре имени Гамалеи стартуют исследования интраназальной вакцины от ковида

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Специалисты Центра имени Гамалеи приступили к клиническим исследованиям вакцины против коронавируса в виде спрея для носа. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

"Совсем недавно [президент РФ Путин] Владимир Владимирович, который ревакцинировался в том числе и таким способом, да, сказал, что он будет первым испытуемым. В ходе исследований, которые сейчас действительно начинаются в институте Гамалеи по испытанию интраназальной формы вакцины "Спутник V", – рассказал директор учреждения Александр Гинцбург.

По словам специалиста, препарат вводится через фильтр на шприце в нос, посредством вдыхания аэрозоля с вакциной.

Владимир Путин объявил что принял назальную вакцину от коронавируса 24 ноября. Препарат ему ввели после ревакцинации препаратом "Спутник Лайт".

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от коронавируса может применяться для работы с аллергиками. При этом важно вводить препарат в стадии ремиссии основного заболевания.