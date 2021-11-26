Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от гриппа

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, прошел ли Владимир Путин вакцинацию от гриппа. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мне неизвестно об этом", – ответил Песков на соответствующий вопрос.
Ранее Путин сообщил, что испытал назальную вакцину от коронавируса на следующий день после ревакцинации "Спутником Лайт". По его словам, вторую часть процедуры президенту сделал замглавы Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
В конце октября Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. Соответствующие изменения были внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Спутник V".
В ведомстве уточнили, что при одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа прививки делают в разные части тела.
Путин сделал назальную вакцину от коронавируса
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