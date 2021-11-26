Одновременное применение вакцин от COVID-19 и гриппа увеличивает эффективность – Гинцбург

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Совместное применение вакцин против гриппа и коронавируса способно повысить эффективность препаратов. Об этом сообщил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Специалист пояснил, что препараты усиливают друг друга количеством протективных антител.

Ранее Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. Соответствующие изменения были внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Спутник V". В ведомстве уточнили, что при одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа прививки делают в разные части тела.

До этого о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса заявила директор департамента Всемирной организации здравоохранения по эпидемическим и пандемическим болезням Сильви Бриан.

По ее словам, безопасность одновременного введения двух препаратов показали некоторые исследования. Однако она призвала проконсультироваться с врачом перед процедурой.