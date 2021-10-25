Попова сравнила скорость изменений штамма коронавируса "Дельта" и гриппа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что штамм коронавируса "Дельта" изменяется в шесть раз медленнее, чем грипп. Об этом она сообщила в эфире Первого канала.
"Если "Дельта" в отличие от всех остальных штаммов стал очень быстро развиваться в клетке, он становится более заразен. Он весь год не мутировал, и первая мутация – конец 2020 года. Сегодняшняя особенность штамма "Дельта" и сегодняшняя скорость изменчивости в шесть раз меньше, чем у гриппа", – пояснила она.
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что вероятность летального исхода у человека с "Дельта"-штаммом коронавируса возросла на 132%.
По его словам, данный штамм быстрее распространяется и вызывает более тяжелые формы заболевания. Чуланов отметил, что вероятность госпитализации людей с "Дельта"-штаммом увеличилась на 108%.
Эффективность "Спутника Лайт" против штамма "Дельта" составила 70% – РФПИ
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