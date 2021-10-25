Депздрав направил дополнительные бригады медиков в столичные центры вакцинации

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В столичном департаменте здравоохранения сообщили, что в городе справляются с потоком желающих вакцинироваться от коронавируса. В ведомстве уточнили, что доступно 57% мест для записи на прививку на две недели, пишет РИА Новости.

Там добавили, что в Москве сейчас функционирует около 300 центров вакцинации.

"Для удобства жителей они организованы на базе 100 городских поликлиник, в 20 центрах госуслуг "Мои документы" и торговых центрах, 2 крупных центрах в ГУМе и "Лужниках", а также в частных клиниках. Данные мощности полностью удовлетворяют текущий спрос на вакцинацию", – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе департамента, в пункты в некоторых ТЦ сегодня одновременно пришло большое количество людей. При этом вакцинация организована с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

"Для ускорения проведения процедуры в ТЦ направлены дополнительные бригады медработников", – добавили в ведомстве.

Ранее Владимир Путин поручил губернаторам до 15 ноября доложить об освобождении от работы на два дня с сохранением зарплаты тех, кто сделал прививку от COVID-19. Такой пункт содержится в перечне поручений президента по итогам совещания с членами правительства 20 октября.