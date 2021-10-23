С 28 октября в Большом театре заработает система QR-кодов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 28 октября государственный академический Большой театр (ГАБТ) будет пропускать на спектакли только при наличии QR-кода, сообщает театр.

"С 28 октября 2021 года посещение спектаклей и концертов Большого театра возможно только при предъявлении зрителем своего паспорта и QR-кода (с сайта gosuslugi.ru), подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией", – пояснили в ГАБТ.

При этом несовершеннолетним детям QR-код не требуется.

Граждане, не имеющие QR-кода, могут обратиться в кассу театра с заявлением на возврат билета. Сделать это необходимо до начала мероприятия.

Отмечается, что посещение театра возможно только в масках, которые нельзя снимать до конца спектакля.

В Москве выходные дни для улучшения ситуации с COVID-19 вводят с 28 октября до 7 ноября. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. В этот период приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других.

Отмечалось, что столичные театры и музеи продолжат работу и в нерабочие дни. Для их посещения москвичам необходимо предоставить QR-код.

