Общепит Москвы сможет работать без QR-кодов с 8 ноября при соблюдении эпидмер – власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные кафе и рестораны смогут 8 ноября возобновить работу без QR-кодов при условии соблюдения всех мер профилактики. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
При этом он подчеркнул, что отмена или введение новых ограничений будут зависеть от развития эпидемиологической ситуации в городе.
Ранее стало известно, что нерабочие дни в Москве вводятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период должны приостановить работу предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, культуры, спорта и другие. Рестораны и кафе будут работать только навынос и на доставку.
В Оперштабе объяснили необходимость введения нерабочих дней в Москве тем, что заболеваемость коронавирусом растет, она выше, чем в прошлом году.
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