Прокатчики перенесли релизы кинопремьер из-за ограничений работы кинотеатров в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокатные компании решили перенести главные кинопремьеры из-за ограничений работы кинотеатров, которые введены в Москве. Речь идет о картинах, чьи релизы были намечены на ноябрьские праздники, сообщается на сайте "Бюллетень кинопрокатчика".

В частности, компания A-One FIlms решила перенести премьеру фильма Франсуа Озона "Все прошло хорошо" в России с 4 ноября на 9 декабря.

Компания "Наше Кино" изменила дату выхода картины "Медея", релиз которой также должен был состояться 4 ноября. Теперь на российские экраны фильм выйдет 18 ноября.

Изменился график выхода и у нескольких проектов компании "Пионер". Так, комедию "Помогите, я уменьшил своих друзей!" покажут 25 ноября вместо 28 октября. А мультфильм "Щенячий патруль: улетная помощь" выйдет в прокат 2 декабря (изначально премьера была запланирована на 4 ноября).

Не покажут в столице и картину "Память" с Тильдой Суинтон, которая также должна была выйти 4 ноября. Директор по кинопрокату кинокомпании "Русский Репортаж" Роман Дорофеев отметил, что изменения в первую очередь затронут именно столицу.

"Память" планируют показывать по американской модели проката, то есть картина будет переходить из города в город.

"Мы будем принимать заявки на прокат от других городов России, где кинотеатры продолжат свою работу с 4 ноября", – цитирует Дорофеева РИА Новости.

Ранее в Москве и Подмосковье ввели ограничения из-за коронавируса с 28 октября по 7 ноября. В столице приостановили работу предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов и прочих товаров первой необходимости.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил, что закрытие кинотеатров в период нерабочих дней будет иметь долгосрочные финансовые последствия.

