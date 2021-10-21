Эксперт рассказал о последствиях закрытия кинотеатров на время нерабочих дней в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Закрытие кинотеатров в период нерабочих дней будет иметь долгосрочные финансовые последствия, заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Он отметил, что после ограничений людям психологически сложно возвращаться.

"Сумма потерь этого года увеличится на энное количество миллиардов. Сейчас нам надо пережить первые две недели ноября, понять, во что это оборачивается в конечном итоге для кинотеатров и остального бизнеса", – сказал Березин ТАСС.

Он подчеркнул, что в некоторых регионах после введения QR-кодов трафик упал в 3–4 раза. Березин рассказал, что в стране мало молодых людей, которые прошли вакцинацию. При этом именно они являются активными посетителями кинотеатров.

"При этом зарплату и аренду платить надо, этого нам никто не уменьшает. Полагаю, ситуация будет очень тяжелая", – заключил Березин.

Ранее в Москве и Подмосковье ввели ограничения из-за коронавируса с 28 октября по 7 ноября. В столице приостановили работу предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов и прочих товаров первой необходимости.

В Подмосковье ввели такие же ограничения в период нерабочих дней. В области приостанавливается проведение спортивных, культурных, выставочных и иных мероприятий. Запрет распространяется и на мероприятия в парках, ТРЦ, ночных клубах, на дискотеках, в боулинге и других местах.

