Минздрав РФ предупредил подведомственные организации о запрете массовых мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Министерство здравоохранения России направило руководителям подведомственных организаций письмо о необходимости отказа от проведения запланированных массовых мероприятий в очном формате, включая научные, образовательные, развлекательные и культурные. Об этом сообщает РИА Новости.

Минздрав предложил осуществлять проведение таких мероприятий в режиме видеоконференций. Однако в случае возникновения крайней необходимости проведения очных мероприятий они должны осуществляться с требованием о предъявлении QR-кодов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением противоковидных мер на объектах массового скопления людей в Москве в связи со сложной эпидемиологической обстановкой с COVID-19.

С 11 по 17 октября специалисты обследовали 33 объекта, включая концертные залы, кинотеатры, стадионы, торговые центры, фитнес-клубы. В 12 объектах были зафиксированы нарушения санитарных норм, направленных на профилактику распространения коронавируса.

При этом общая сумма штрафных санкций за нарушение антикоронавирусных мер в Москве с начала года составила более 107 миллионов рублей. Также была приостановлена деятельность 373 объектов.