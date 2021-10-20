Роспотребнадзор усилил контроль на объектах массового скопления людей в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением противоковидных мер на объектах массового скопления людей в Москве в связи со сложной эпидемиологической обстановкой с COVID-19. Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства.

С 11 по 17 октября специалисты обследовали 33 объекта, включая концертные залы, кинотеатры, стадионы, торговые центры, фитнес-клубы. В 12 объектах были зафиксированы нарушения санитарных норм, направленных на профилактику распространения коронавируса.

При этом общая сумма штрафных санкций за нарушение антикоронавирусных мер в Москве с начала года составила более 107 миллионов рублей. Также была приостановлена деятельность 373 объектов.

Ранее в столице ввели новые санитарные меры из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В числе принятых решений – соблюдение домашнего режима пожилыми, дистанционный режим работы для ряда категорий сотрудников и обязательная вакцинация некоторых граждан.

