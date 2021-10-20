Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

19:15

Роспотребнадзор усилил контроль на объектах массового скопления людей в Москве

город

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением противоковидных мер на объектах массового скопления людей в Москве в связи со сложной эпидемиологической обстановкой с COVID-19. Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства.

С 11 по 17 октября специалисты обследовали 33 объекта, включая концертные залы, кинотеатры, стадионы, торговые центры, фитнес-клубы. В 12 объектах были зафиксированы нарушения санитарных норм, направленных на профилактику распространения коронавируса.

При этом общая сумма штрафных санкций за нарушение антикоронавирусных мер в Москве с начала года составила более 107 миллионов рублей. Также была приостановлена деятельность 373 объектов.

Ранее в столице ввели новые санитарные меры из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В числе принятых решений – соблюдение домашнего режима пожилыми, дистанционный режим работы для ряда категорий сотрудников и обязательная вакцинация некоторых граждан.

Власти Москвы вновь обязали перевести 30% сотрудников на удаленку

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать