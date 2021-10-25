Эксперт заявил, что вероятность летального исхода при "Дельта"-штамме увеличилась на 132%

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Вероятность летального исхода у человека с "Дельта"-штаммом коронавируса возросла на 132%. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, данный штамм быстрее распространяется и вызывает более тяжелые формы заболевания. Чуланов отметил, что вероятность госпитализации людей с "Дельта"-штаммом увеличилась на 108%.
"При увеличении доли вакцинированных от коронавируса граждан снижается генетическое разнообразие циркулирующих штаммов, что также означает уменьшение риска появления вариантов вируса с более неблагоприятными свойствами", – заключил Чуланов.
Ранее инфекционист объяснил резкий рост заболеваемости COVID-19 среди детей в РФ. По словам Чуланова, подростки и дети стали чаще болеть из-за распространения "Дельта"-штамма. При этом увеличилось и число тяжелых случаев.
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