Песков раскрыл подробности вакцинации Путина назальной вакциной

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Владимир Путин получил назальную вакцину от COVID-19 в виде жидкости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он рассказал, что глава государства РФ сделал назальную вакцину на следующий день после ревакцинации "Спутником Лайт".
"Никаких побочных эффектов, ни температуры у главы государства не было", – цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее Путин заявил, что испытал назальную вакцину от коронавируса. По его словам, вторую часть процедуры президенту сделал замглавы Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
Путин сделал назальную вакцину от коронавируса