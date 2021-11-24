Песков раскрыл подробности вакцинации Путина назальной вакциной

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Владимир Путин получил назальную вакцину от COVID-19 в виде жидкости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он рассказал, что глава государства РФ сделал назальную вакцину на следующий день после ревакцинации "Спутником Лайт".

"Никаких побочных эффектов, ни температуры у главы государства не было", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что испытал назальную вакцину от коронавируса. По его словам, вторую часть процедуры президенту сделал замглавы Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

