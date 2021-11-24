Гинцбург рассказал, для кого будет предназначена назальная вакцина в РФ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В ходе исследования назальную вакцину будут испытывать на тех, у кого нет антител, и тех, кому необходима ревакцинация. Об этом РИА Новости рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин испытал назальную вакцину от коронавируса. Вторую часть процедуры президенту сделал замглавы Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов. Путин подчеркнул, что после процедуры у него не было никаких неприятных ощущений.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) надеются, что находящаяся в стадии разработки назальная российская вакцина от коронавируса покажет высокую эффективность для предотвращения заражения.
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что эффективной мерой против распространения вируса наравне с вакцинацией является ношение масок.
Путин сделал назальную вакцину от коронавируса
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