Нутрициолог назвала три главные ошибки при похудении

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Названы основные ошибки при похудении. Их перечислила нутрициолог Анна Дробышева в беседе с РИА Новости.
В частности, специалист посоветовала следить за количеством питьевой воды. По ее словам, для успешного похудения следует пить не менее восьми стаканов воды в день.
"Вода удаляет из организма вредные вещества и остатки продуктов жизнедеятельности, снижает аппетит. Не заменяйте чистую воду другими калорийными напитками", – объяснила Дробышева.
Специалист обратила внимание, что худеющие часто отказываются от употребления жиров из-за повышенной калорийности. При этом недостаток жиров в организме влечет негативные последствия.
"Без достаточного количества жиров не усваиваются жирорастворимые витамины. Это влечет большие проблемы со здоровьем. Важнее сократить количество углеводов, а не жиров", – рассказала нутрициолог.
Еще одной ошибкой при похудении является недостаточное количество белка в организме, продолжила эксперт. Она подчеркнула, что белок помогает сохранять мышечную массу и сжигать жировую массу тела.
"Включайте белковые продукты в каждый прием пищи. Они должны составлять не менее 1/4 тарелки", – посоветовала Дробышева.
Специалист также порекомендовала начинать худеть с ужина. При этом завтракать стоит обильно, чтобы в течение дня успешно воздерживаться от вредной еды.
"Идеальный конструктор ужина на похудение: белок+клетчатка", – подытожила нутрициолог.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала россиянам отказаться от строгих диет после праздников. Для сброса веса эксперт рекомендовала сбалансированно питаться, не забывать про физическую активность и здоровый сон.
"Доктор 24": диеты
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