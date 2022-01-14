Нутрициолог назвала три главные ошибки при похудении

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Названы основные ошибки при похудении. Их перечислила нутрициолог Анна Дробышева в беседе с РИА Новости.

В частности, специалист посоветовала следить за количеством питьевой воды. По ее словам, для успешного похудения следует пить не менее восьми стаканов воды в день.

"Вода удаляет из организма вредные вещества и остатки продуктов жизнедеятельности, снижает аппетит. Не заменяйте чистую воду другими калорийными напитками", – объяснила Дробышева.

Специалист обратила внимание, что худеющие часто отказываются от употребления жиров из-за повышенной калорийности. При этом недостаток жиров в организме влечет негативные последствия.

"Без достаточного количества жиров не усваиваются жирорастворимые витамины. Это влечет большие проблемы со здоровьем. Важнее сократить количество углеводов, а не жиров", – рассказала нутрициолог.

Еще одной ошибкой при похудении является недостаточное количество белка в организме, продолжила эксперт. Она подчеркнула, что белок помогает сохранять мышечную массу и сжигать жировую массу тела.

"Включайте белковые продукты в каждый прием пищи. Они должны составлять не менее 1/4 тарелки", – посоветовала Дробышева.

Специалист также порекомендовала начинать худеть с ужина. При этом завтракать стоит обильно, чтобы в течение дня успешно воздерживаться от вредной еды.

"Идеальный конструктор ужина на похудение: белок+клетчатка", – подытожила нутрициолог.

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