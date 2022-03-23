Психолог назвала признаки проявления расстройства пищевого поведения

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Психолог Марина Гладышева рассказала, что расстройство пищевого поведения входит в гетерогенную группу заболеваний, при лечении нужен комплексный подход. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам эксперта, данное расстройство проявляется тремя способами – анорексией, булимией и компульсивным или психогенным перееданием. Психолог подчеркнула, что симптомы должны присутствовать не меньше трех месяцев.

При анорексии у пациента происходит негативное восприятие себя и своего тела. Он истязает себя диетами, продолжает худеть. Его состояние граничит с истощением. Психолог добавила, что корни этой проблемы могут идти из детства.

Специалист отметила, что еще одно заболевание, которое зарождается с малых лет, – булимия. При ней наступают приступы переедания. Человек опустошает полностью холодильник, а затем у него возникают чувство вины и приступ индуцированной рвоты. Гладышева подчеркнула, что самооценка у человека с булимией очень зависит от веса и формы его тела. Таким образом, пища воспринимается как средство расслабления и получения удовольствия.

В отличие от булимии, у пациентов с синдромом компульсивного переедания не возникает чувство вины.

"Эти люди просто постоянно едят и таким образом борются с жизненными тревогами и переживаниями. И именно такие люди часто имеют избыточный вес и обращаются в клиники по этому же поводу", – добавила психолог.

Ранее ученые из Чикагского университета выяснили, что недосып приводит к набору веса. Исследователи пояснили, что из-за нарушения сна в организме вырабатывается гормон грелин, пробуждающий аппетит, и возникает нехватка гормона лептина, отвечающего за чувство голода.