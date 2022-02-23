Врач рассказала, как быстро избавиться от тошноты

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Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала Москве 24, что тошнота может беспокоить при стрессе, укачивании и переедании. Кроме того, при чрезмерной физической нагрузке или беременности.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Тошнота очень часто возникает из-за психогенных причин. Когда мы нервничаем, нас может начинать подташнивать. Иногда помогают простые приемы. Вы задерживаете дыхание примерно на пять секунд и потом медленно выдыхаете. Когда мы задерживаем дыхание, мы разрываем эту патологическую цепь возбуждения нашего рвотного центра, и тошнота проходит.

Другая распространенная причина тошноты – укачивание, говорит Романенко. "К сожалению, это достаточно частая причина. 30% взрослого населения страдает тем или иным видом кинетоза (укачивание, которое связано именно с движением)", – пояснила специалист в интервью программе "Доктор 24"

Когда человек идет, в его мозг поступают сигналы о том, что он передвигается, продолжает врач. Совсем другая ситуация возникает, когда он едет на машине. "Мы движемся, но сигналы о нашем движении в мозг не поступают, потому что тело неподвижно. Возникает диссонанс и появляется тошнота, укачивание и даже позывы на рвоту", – уточнила Романенко.

Решить проблему в этом случае достаточно просто, говорит эксперт. Сидя в машине, нужно перебирать ногами, имитируя таким образом ходьбу, рекомендует она.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Тошнота может возникнуть и при переедании. Просто механически растягивается желудок, активизируется работа парасимпатической нервной системы, и возникает чувство тошноты. В мозг идут сигналы о том, что нужно срочно исправлять ситуацию.

Чтобы избавиться от тошноты после еды, эксперт советует не ложиться сразу после приема пищи. "Лучше сесть чуть наклонившись вперед, постараться успокоиться, глубоко подышать. И буквально через 15–20 минут наступит облегчение. Именно за такое количество времени и заканчивается первая фаза пищеварения", – говорит терапевт.

Романенко предупреждает, что тошнота может возникнуть и при физических нагрузках. "В результате неадекватных физических нагрузок активизируется кровоснабжение мышц и мозг оказывается в незавидном положении. Кровь просто туда меньше поступает. В результате этого возникает гипоксия, которая может спровоцировать тошноту", – указала врач.

В этом случае терапевт рекомендует прекратить физическую нагрузку и передохнуть. Лучше выпить чай с мятой или другими травами. "Эфирные масла смогут успокоить возбужденную нервную систему и вам, естественно, станет легче", – говорит эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории При беременности в организме происходят очень сложные биохимические гормональные процессы. Это также может вызывать тошноту. Чаще всего женщина от этого страдает в первые три месяца беременности. Прогулки на свежем воздухе, употребление в пищу лимона зачастую купируют приступ тошноты.

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