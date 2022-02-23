Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

10:09

Врач рассказала, как быстро избавиться от тошноты

обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/NewAfrica

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала Москве 24, что тошнота может беспокоить при стрессе, укачивании и переедании. Кроме того, при чрезмерной физической нагрузке или беременности.

Тошнота очень часто возникает из-за психогенных причин. Когда мы нервничаем, нас может начинать подташнивать. Иногда помогают простые приемы. Вы задерживаете дыхание примерно на пять секунд и потом медленно выдыхаете. Когда мы задерживаем дыхание, мы разрываем эту патологическую цепь возбуждения нашего рвотного центра, и тошнота проходит.
Татьяна Романенко
врач-терапевт высшей категории

Другая распространенная причина тошноты – укачивание, говорит Романенко. "К сожалению, это достаточно частая причина. 30% взрослого населения страдает тем или иным видом кинетоза (укачивание, которое связано именно с движением)", – пояснила специалист в интервью программе "Доктор 24"

Когда человек идет, в его мозг поступают сигналы о том, что он передвигается, продолжает врач. Совсем другая ситуация возникает, когда он едет на машине. "Мы движемся, но сигналы о нашем движении в мозг не поступают, потому что тело неподвижно. Возникает диссонанс и появляется тошнота, укачивание и даже позывы на рвоту", – уточнила Романенко.

Решить проблему в этом случае достаточно просто, говорит эксперт. Сидя в машине, нужно перебирать ногами, имитируя таким образом ходьбу, рекомендует она.

Тошнота может возникнуть и при переедании. Просто механически растягивается желудок, активизируется работа парасимпатической нервной системы, и возникает чувство тошноты. В мозг идут сигналы о том, что нужно срочно исправлять ситуацию.
Татьяна Романенко
врач-терапевт высшей категории

Чтобы избавиться от тошноты после еды, эксперт советует не ложиться сразу после приема пищи. "Лучше сесть чуть наклонившись вперед, постараться успокоиться, глубоко подышать. И буквально через 15–20 минут наступит облегчение. Именно за такое количество времени и заканчивается первая фаза пищеварения", – говорит терапевт.

Романенко предупреждает, что тошнота может возникнуть и при физических нагрузках. "В результате неадекватных физических нагрузок активизируется кровоснабжение мышц и мозг оказывается в незавидном положении. Кровь просто туда меньше поступает. В результате этого возникает гипоксия, которая может спровоцировать тошноту", – указала врач.

В этом случае терапевт рекомендует прекратить физическую нагрузку и передохнуть. Лучше выпить чай с мятой или другими травами. "Эфирные масла смогут успокоить возбужденную нервную систему и вам, естественно, станет легче", – говорит эксперт.

При беременности в организме происходят очень сложные биохимические гормональные процессы. Это также может вызывать тошноту. Чаще всего женщина от этого страдает в первые три месяца беременности. Прогулки на свежем воздухе, употребление в пищу лимона зачастую купируют приступ тошноты.
Татьяна Романенко
врач-терапевт высшей категории

Ранее врач-остеопат и невролог Александр Евдокимов объяснил, почему может дергаться глаз. По словам специалиста, тик может появиться из-за перенапряжения, которое возникает после постоянного нахождения у компьютера, планшета или телефона. Эксперт отметил, что глаз начинает дергаться также из-за нагрузки на шейный отдел позвоночника и затылочные группы мышц. Для решения проблемы врач посоветовал обратиться к специалистам.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать