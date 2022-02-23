Врач рассказала, как быстро избавиться от тошноты

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Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала Москве 24, что тошнота может беспокоить при стрессе, укачивании и переедании. Кроме того, при чрезмерной физической нагрузке или беременности.
Другая распространенная причина тошноты – укачивание, говорит Романенко. "К сожалению, это достаточно частая причина. 30% взрослого населения страдает тем или иным видом кинетоза (укачивание, которое связано именно с движением)", – пояснила специалист в интервью программе "Доктор 24"
Когда человек идет, в его мозг поступают сигналы о том, что он передвигается, продолжает врач. Совсем другая ситуация возникает, когда он едет на машине. "Мы движемся, но сигналы о нашем движении в мозг не поступают, потому что тело неподвижно. Возникает диссонанс и появляется тошнота, укачивание и даже позывы на рвоту", – уточнила Романенко.
Решить проблему в этом случае достаточно просто, говорит эксперт. Сидя в машине, нужно перебирать ногами, имитируя таким образом ходьбу, рекомендует она.
Чтобы избавиться от тошноты после еды, эксперт советует не ложиться сразу после приема пищи. "Лучше сесть чуть наклонившись вперед, постараться успокоиться, глубоко подышать. И буквально через 15–20 минут наступит облегчение. Именно за такое количество времени и заканчивается первая фаза пищеварения", – говорит терапевт.
Романенко предупреждает, что тошнота может возникнуть и при физических нагрузках. "В результате неадекватных физических нагрузок активизируется кровоснабжение мышц и мозг оказывается в незавидном положении. Кровь просто туда меньше поступает. В результате этого возникает гипоксия, которая может спровоцировать тошноту", – указала врач.
В этом случае терапевт рекомендует прекратить физическую нагрузку и передохнуть. Лучше выпить чай с мятой или другими травами. "Эфирные масла смогут успокоить возбужденную нервную систему и вам, естественно, станет легче", – говорит эксперт.
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