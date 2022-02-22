Невролог объяснил, почему может дергаться глаз

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Тик может появиться из-за перенапряжения, которое возникает после постоянного нахождения у компьютера, планшета или телефона. Об этом Пятому каналу рассказал врач-остеопат и невролог Александр Евдокимов.

Специалист отметил, что глаз начинает дергаться также из-за нагрузки на шейный отдел позвоночника и затылочные группы мышц.

"Если у вас есть проблемы в шейном отделе позвоночника и вы чувствуете какие-то боли в шее, у вас быстрее будут перенапрягаться глаза и быстрее появляться тики. Это всегда взаимосвязано", – пояснил невролог.

В избавлении от тика могут помочь остеопаты или массажисты, которые устранят зажимы и прочие проблемы в шейном отделе. Если же причины тика кроются в эмоциональном перенапряжении, пациенту нужно просто отдохнуть. В этом случае Евдокимов рекомендовал увеличить время сна и ограничить время, проведенное с гаджетами.

Более серьезные причины подергивания глаза заключаются в проблемах центральной и периферической нервной системы. Это может быть из-за поражения лицевого нерва, менингитов или онкологии головного мозга.

"Длительные нервные тики появляются именно во время таких состояний. Они не поддаются лечению и могут длиться от трех до двух месяцев. Если подергивание глаз длится более двух месяцев – это повод обратиться за помощью к неврологу", – посоветовал специалист.

Нарушение обменных процессов в организме также может быть причиной нервного тика. В случае нарушения кальциево-магниевого обмена тики наблюдаются во всем теле. Для улучшения состояния необходимо изменить рацион питания, добавив в пищу полезные микроэлементы.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала гражданам не злоупотреблять сосудосуживающими каплями при насморке, поскольку они могут вызвать привыкание. По ее словам, пользоваться такими каплями можно не больше семи дней подряд, так как после возникает привыкание.

