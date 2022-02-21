Назван напиток, который колоссально увеличивает риски развития рака

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В Южной Америке с парагвайским чаем мате, который в последние годы пользуется популярностью во всех странах, связано примерно 20% случаев заболевания онкологией, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Отмечается, что данный напиток подают в традиционном сосуде калабасе с металлической трубочкой. Он содержит в себе минеральные вещества, витамины и антиоксиданты, однако ряд исследований показал, что регулярное употребление мате может увеличить риск развития рака.
Парагвайский чай содержит полициклические ароматические углеводороды, схожие с веществами, существующие в жареном мясе и табачном дыме. Употребление этого канцерогена может не только увеличить риск развития онкологии, но и вызвать серьезные последствия для иммунной, репродуктивной и нервной систем.
Уточняется, что на одну порцию приходится 50 граммов листьев. Так, выпивая чашку мате традиционным способом, человек подвергается воздействию дыма от 100 сигарет. Однако умеренное употребление этого напитка не причиняет вреда организму.
Ранее врач назвала напиток, повышающий риск инсульта в 5 раз. По словам эксперта, им является энергетик. Врач уточнила, что это обусловлено крайне высоким содержанием кофеина в энергетиках. Некоторые производители маскируют его с помощью гуараны, однако его там все равно в два раза больше, чем в кофе.
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