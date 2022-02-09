Названа опасность фруктовых соков

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Фруктовые соки промышленного производства повышают уровень сахара в крови и провоцируют выделение инсулина, предупредил турецкий профессор Осман Эрк. Об этом сообщает радио КП.

Эксперт пояснил, что инсулин приводит к накоплению жира и за счет резкого снижения сахара в крови вызывает чувство голода. Эрк также отметил, что в соках нет пищевых волокон, которые могли бы медленно всасывать фруктозу и глюкозу.

Кроме того, по его словам, соки производят из водопроводной воды, которая содержит множество токсинов и тяжелых металлов.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев посоветовал россиянам отказаться от молока, сославшись на большой объем жира в напитке. Кроме того, он предложил снизить употребление кефира и плавленого сыра.

