Диетолог перечислил вредные молочные продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в разговоре с Москвой 24 посоветовал россиянам отказаться от чрезмерного употребления молока, кефира и плавленого сыра.

Поскольку молоко – это продукт животного происхождения, в нем содержится много жира. Поэтому в избыточном количестве оно способно нанести вред, особенно людям с повышенным холестерином, рассказал эксперт в интервью программе "Доктор 24".

При этом молоко с небольшим процентом жирности тоже может не принести пользы, несмотря на свою низкую калорийность, говорит диетолог. Дело в том, что жиры в молоке помогают организму усваивать жирорастворимые витамины, среди которых A, D, E и K, объясняет Арзамасцев. Кроме того, при "удалении" жиров исчезает много кальция, добавляет эксперт. Поэтому лучше всего выбирать молоко от 1,5 до 2,5% жирности.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Очень часто в корм для коров добавляются компоненты, содержащие, например, гормоны, чтобы животные не болели. Небольшое их количество может попадать в молоко, а затем – и в наш организм. Избыточное количество молока может приводить к тому, что эти гормоны будут отрицательно влиять на наш организм. Но если человек пьет его редко, то проблем это не даст.

Эксперт также объяснил, почему обезжиренные продукты могут быть вредными. "Жиры ответственны за вкус. А так как их нет, то вкус у этого продукта хуже. И производитель туда добавляет большое количество сахаров и каких-то усилителей именно для того, чтобы данный продукт был вкусным", – объясняет Арзамасцев.

Диетолог предупреждает, что популярная кефирная диета тоже способна неблагоприятно сказаться на здоровье. Избыточное количество этого молочного продукта может провоцировать рост кандиды и вызвать молочницу, указал он.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Снежок – это продукт с большим добавлением сахаров, и отсюда все вытекающие минусы. Он будет приводить к избытку веса и уничтожать витамины, которые мы получаем с другими продуктами питания.

Специалист советует максимально ограничить употребление подслащенных молочных продуктов. Если есть возможность, лучше совсем от них отказаться, говорит эксперт.

К молочным продуктам относится и плавленый сыр, продолжает врач. Но, поскольку он проходит серьезную обработку, большая часть полезных веществ, которая есть в обычном молоке, в нем разрушена, подчеркнул специалист. "Еще в этом сыре достаточно большое количество натрия. Этот компонент негативно сказывается на отечности, забирает воду в организме, что может приводить, например, к повышению давления", – говорит Арзамасцев.

Кроме того, в плавленом сыре содержится и фосфор, который находится в некоторой взаимосвязи с кальцием, поясняет диетолог. "Необходимо определенное количество кальция и определенное количество фосфора, чтобы эти элементы хорошо и правильно усваивались в костях. Если же фосфора будет в избытке, то кальций будет усваиваться хуже. Более того, он будет из костей вымываться, что приведет к увеличению риска переломов", – добавил специалист.

По словам эксперта, при употреблении молочных продуктов важно соблюдать меру, тогда они не принесут вреда. Наиболее полезны творог, кефир и молоко в адекватном количестве, уточнил Арзамасцев.