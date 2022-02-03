Диетолог перечислил вредные молочные продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в разговоре с Москвой 24 посоветовал россиянам отказаться от чрезмерного употребления молока, кефира и плавленого сыра.
Поскольку молоко – это продукт животного происхождения, в нем содержится много жира. Поэтому в избыточном количестве оно способно нанести вред, особенно людям с повышенным холестерином, рассказал эксперт в интервью программе "Доктор 24".
При этом молоко с небольшим процентом жирности тоже может не принести пользы, несмотря на свою низкую калорийность, говорит диетолог. Дело в том, что жиры в молоке помогают организму усваивать жирорастворимые витамины, среди которых A, D, E и K, объясняет Арзамасцев. Кроме того, при "удалении" жиров исчезает много кальция, добавляет эксперт. Поэтому лучше всего выбирать молоко от 1,5 до 2,5% жирности.
Эксперт также объяснил, почему обезжиренные продукты могут быть вредными. "Жиры ответственны за вкус. А так как их нет, то вкус у этого продукта хуже. И производитель туда добавляет большое количество сахаров и каких-то усилителей именно для того, чтобы данный продукт был вкусным", – объясняет Арзамасцев.
Диетолог предупреждает, что популярная кефирная диета тоже способна неблагоприятно сказаться на здоровье. Избыточное количество этого молочного продукта может провоцировать рост кандиды и вызвать молочницу, указал он.
Специалист советует максимально ограничить употребление подслащенных молочных продуктов. Если есть возможность, лучше совсем от них отказаться, говорит эксперт.
К молочным продуктам относится и плавленый сыр, продолжает врач. Но, поскольку он проходит серьезную обработку, большая часть полезных веществ, которая есть в обычном молоке, в нем разрушена, подчеркнул специалист. "Еще в этом сыре достаточно большое количество натрия. Этот компонент негативно сказывается на отечности, забирает воду в организме, что может приводить, например, к повышению давления", – говорит Арзамасцев.
Кроме того, в плавленом сыре содержится и фосфор, который находится в некоторой взаимосвязи с кальцием, поясняет диетолог. "Необходимо определенное количество кальция и определенное количество фосфора, чтобы эти элементы хорошо и правильно усваивались в костях. Если же фосфора будет в избытке, то кальций будет усваиваться хуже. Более того, он будет из костей вымываться, что приведет к увеличению риска переломов", – добавил специалист.
По словам эксперта, при употреблении молочных продуктов важно соблюдать меру, тогда они не принесут вреда. Наиболее полезны творог, кефир и молоко в адекватном количестве, уточнил Арзамасцев.
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