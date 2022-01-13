Диетолог назвала способы самостоятельного определения непереносимости лактозы

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После употребления молочных продуктов у людей с непереносимостью лактозы есть определенные симптомы. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Нефедова "Газете.ру".

Она отметила, что человек к 30 годам в любом случае поймет, есть у него непереносимость лактозы или нет.

"Будут ощущаться вздутие живота, тошнота и диарея после употребления молочных продуктов и особенно молока, потому что в йогуртах и сырах лактозы меньше", – поделилась Нефедова.

По ее словам, непереносимость лактозы может появиться в любом возрасте. При этом она отметила, что многие люди могут спокойно употреблять молоко в течение жизни.

Нефедова также рассказала, что необязательно заменять коровье молоко растительным аналогом. Диетолог подчеркнула, что человек может употреблять обычное молоко, если у него нет аллергии на молочные белки или непереносимости лактозы.

Специалист заключила, что люди с лактазной недостаточностью могут пить молоко, если принимать таблетки с ферментом лактазы.

Ранее специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказал, что будет с организмом, если каждый день есть пиццу. По словам эксперта, пицца является нейтральным блюдом. При этом человек может корректировать ингредиенты для его приготовления.

