Диетолог назвала способы самостоятельного определения непереносимости лактозы

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После употребления молочных продуктов у людей с непереносимостью лактозы есть определенные симптомы. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Нефедова "Газете.ру".
Она отметила, что человек к 30 годам в любом случае поймет, есть у него непереносимость лактозы или нет.
"Будут ощущаться вздутие живота, тошнота и диарея после употребления молочных продуктов и особенно молока, потому что в йогуртах и сырах лактозы меньше", – поделилась Нефедова.
По ее словам, непереносимость лактозы может появиться в любом возрасте. При этом она отметила, что многие люди могут спокойно употреблять молоко в течение жизни.
Нефедова также рассказала, что необязательно заменять коровье молоко растительным аналогом. Диетолог подчеркнула, что человек может употреблять обычное молоко, если у него нет аллергии на молочные белки или непереносимости лактозы.
Специалист заключила, что люди с лактазной недостаточностью могут пить молоко, если принимать таблетки с ферментом лактазы.
Ранее специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказал, что будет с организмом, если каждый день есть пиццу. По словам эксперта, пицца является нейтральным блюдом. При этом человек может корректировать ингредиенты для его приготовления.
"Наизнанку": безлактозное мороженое
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