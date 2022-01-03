Врач рассказал, что будет при ежедневном употреблении пиццы

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Россиянам объяснили, что будет с организмом, если каждый день есть пиццу. Об этом рассказал специалист по снижению веса Павел Исанбаев в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, пицца является нейтральным блюдом. При этом человек может корректировать ингредиенты для его приготовления.
"Вредна ли пицца, зависит от того, является она основой вашего рациона или дополнением к приему пищи; покупаете вы пиццу, или готовите сами; какие ингредиенты есть в составе", – считает Исанбаев.
Как отмечает эксперт, потенциальную опасность несет высокая калорийность покупной пиццы, так как в ней могут содержаться жирные соусы, майонез, колбаса, а также несколько видов сыра. Специалист порекомендовал делать блюдо дома, отказавшись от колбасы и соуса.
Исанбаев также посоветовал готовить пиццу со сниженной калорийностью. Основой такого блюда является мясной фарш, а не тесто и мука.
"Хлебопекарную муку часто заменяют на ржаную, цельнозерновую или рисовую. Рисовая мука рекомендована при непереносимости глютена – диагнозе, когда употребление "обычной" муки вызывает вздутие живота, срывы стула или другие нарушения в работе ЖКТ", – подчеркнул эксперт.
По его словам, пицца из полезных ингредиентов допускается к употреблению каждый день. При этом даже блюдо с жирными продуктами в составе можно есть небольшими порциями.
Исанбаев дополнительно предостерег от запивания покупной пиццы газировкой.
"У людей с заболеваниями ЖКТ возможны обострения гастрита, вздутия живота, срывы стула. У подростков жирное вместе со сладким вызывает проблемы с кожей, провоцирует частые перемены в настроении и раздражительность – им рекомендуется употреблять только ту пиццу, которая готовится из "здоровых" продуктов", – заключил врач.
Ранее россиянам назвали худшую привычку, которая присуща любителям кофе. Как объяснила диетолог Элеана Кайданян, добавление в напиток большого количества сливок или молока вредит здоровью людей с высоким уровнем холестерина.
"The City. Едим": пицца
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