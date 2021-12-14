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Москва 24

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Общество

08:30

Врач объяснила, зачем зимой есть сливочное масло

общество еда

Фото: depositphotos/Dream79

Диетолог-эндокринолог Алена Барредо в беседе с Москвой 24 рассказала, что в морозные дни надо включать в рацион животные жиры, овощи, специи и фрукты. Для достижения максимального эффекта такие продукты следует комбинировать между собой.

"При расщеплении животных жиров получается больше всего калорий и, соответственно, энергии для поддержания баланса тепла в теле. Они участвуют в формировании пленки легких (сурфактанта), которая защищает альвеолы от холода", – комментирует врач.

По мнению диетолога-эндокринолога, утром достаточно съесть немного сливочного масла, чтобы защитить себя от переохлаждения.

Взрослым людям в возрасте до 45 лет в сутки требуется не менее 20 граммов продукта. Тем, кто старше, и детям – минимум 10 граммов. Это может быть не только традиционное сливочное масло, но и топленое, а также его разновидность – масло гхи, используемое в азиатской кухне.
Алена Барредо
диетолог-эндокринолог

Эксперт также рекомендует масло МСТ – продукт, вырабатываемый из кокоса. Его молекулам не требуется расщепление и ферментация – они сразу участвуют в образовании энергии в клетке. Такое масло идеально подходит сторонникам вегетарианской диеты.

"Свиное сало согревает организм и поддерживает иммунную систему. Сало – источник важной полиненасыщенной жирной кислоты – арахидоновой. Она регулирует иммунный ответ, помогает работе сердца, входит в состав клеточной мембраны, контролирует холестериновый обмен и гормональный фон", – поясняет Алена Барредо.

Врач предупреждает, что норма потребления сала – не более 20 граммов в сутки, поскольку это очень калорийный продукт.

"Наваристый бульон согревает изнутри, содержит животные жиры. Также в его состав входят аминокислоты, которые помогают в строительстве слизистых, защищая их от проникновения чужеродных агентов, в том числе вирусов", – разъясняет врач.

По мнению Алены Барредо, на организм действуют согревающе лук, чеснок, хрен, капуста и репа.

Эти овощи долго хранятся, содержат много активных веществ – биофлавоноидов, которые помогают иммунной системе в борьбе с зимними инфекциями.
Алена Барредо
диетолог-эндокринолог

Эксперт также рекомендует зимой есть квашеную капусту. В ней много витамина С и веществ, поддерживающих рост микробиоты кишечника, которые влияют на иммунитет. Важную роль врач отводит специям, таким как перец, корица, куркума, кориандр, карри, укроп, тмин, свежий или молотый имбирь.

"Содержащиеся в них жгучие вещества стимулируют рецепторы пищеварительной системы, усиливают кровоток во внутренних органах, а кровь приносит тепло и энергию всем клеткам. Эти специи также содержат противовоспалительные и биоактивные вещества, полезные для иммунной системы", – отмечает Алена Барредо.

Что касается фруктов, то следует остановить выбор на гранатах, апельсинах и фейхоа. Они богаты витамином С и помогают иммунной системе в выработке интерферона, подчеркивает Алена Барредо.

Ранее нутрициолог Наталия Коломоец отметила, что чеснок признан эффективным профилактическим средством в отношении сезонных простуд, при воспалении горла и десен, сердечно-сосудистых заболеваниях, ожирении, высоком уровне глюкозы в крови, ревматизмах и других проблемах. По мнению эксперта, овощ лучше порезать на мелкие кусочки. Употребление чеснока не рекомендуется кормящим матерям, тем, у кого есть язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при острых воспалениях почек.

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