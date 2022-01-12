Названы продукты, которые не стоит покупать в супермаркете

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Нутрициолог Анна Дробышева назвала продукты, которые не следует покупать в супермаркете. Об этом сообщает РИА Новости.
Дробышева указала на пастеризованное молоко и рафинированные масла. Она уточнила, что пастеризация подвергает молочный белок изменениям, в связи с этим человеческий организм не узнает его и атакует как врага. Кроме того, у 75% населения из-за этого возникает непереносимость лактозы, пояснила специалист.
"Рафинированные и дезодорированные масла – такие масла являются сильнейшим канцерогеном. По своей молекулярной структуре напоминают пластик. Употребление подобных продуктов приводит к атеросклерозу", – отметила нутрициолог.
Также специалист рекомендовала не покупать сладкие йогурты, так как употребление их в большом количестве может привести к ожирению и диабету. Не стоит приобретать и каши быстрого приготовления, в которых нет клетчатки.
"По рекомендациям ВОЗ безопасной для здоровья суточной нормой сахара являются 25 граммов. Сладкий йогурт содержит 19 граммов сахара", – уточнила она.
Анна Дробышева предупредила, что также неполезные для организма вещества могут содержать в себе куриное мясо или соки в пакетах. По ее словам, для уменьшения стоимости продукта в куры добавляют гормоны и антибиотики. Помимо этого, куриное филе – хорошая среда для размножения патогенных микроорганизмов, которые способны выжить даже при замораживании продукта.
"Пакетированные соки. Ни о каких натуральных фруктах в подобных соках не может быть и речи. Это смесь красителей, сахара и консервантов", – заключила эксперт.
Ранее россиянам назвали четыре продукта, которые быстро ухудшают состояние кожи. В частности, нутрициолог Екатерина Маслова порекомендовала исключить из рациона сахар. Кроме того, эксперт посоветовала воздержаться от употребления алкоголя. По ее словам, злоупотребление им вызывает отеки и проявление сосудистой сетки на лице.
"Доктор 24": семь продуктов, которыми нельзя закусывать алкоголь
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