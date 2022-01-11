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Общество

17:05

Врач предупредил о смертельной опасности гамбургеров

общество еда

Фото: depositphotos/Kesu01

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной опасности гамбургеров. По его словам, это блюдо способно убить около половины тех людей, которые его употребляют. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

По словам врача, в гамбургерах содержится большое количество канцерогенов. Они способны провоцировать смертельно опасные заболевания, если это блюдо становится частью обычного рациона человека.

Ранее Мясников заявил, что продукты, содержащие пальмовое масло, повышают уровень "плохого" холестерина в крови. Он отметил, что этот ингредиент используют в пищевой промышленности при изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий.

"Доктор 24": продукты, которые повышают уровень холестерина

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