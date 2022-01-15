Диетологи раскрыли неожиданную опасность кофе

Фото: depositphotos/stillfx
Американские диетологи предупредили об опасности кофе. Об этом информирует портал Eat This, Not That!.
Как утверждают специалисты, в больших количествах напиток способен привести к уменьшению мозга и деменции. Речь идет о порциях более шести чашек кофе в сутки.
Диетологи порекомендовали не злоупотреблять напитком. Они подчеркнули, что в небольших количествах кофеин улучшает когнитивные функции.
Эксперты также посоветовали отказаться от частого употребления алкоголя.
"Большое количество алкоголя быстро убивает нейроны головного мозга, так что регулярные пьянки могут серьезно повредить его", – отмечают диетологи.
В материале добавляется, что на мозг человека также могут негативно повлиять напитки с высоким содержанием сахара.
Ранее научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина назвала способ усилить бодрящий эффект от кофе. По словам эксперта, на некоторое время следует отказаться от напитка.
"Доктор 24": кофеин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: