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Общество

06:06

Диетологи раскрыли неожиданную опасность кофе

общество еда

Фото: depositphotos/stillfx

Американские диетологи предупредили об опасности кофе. Об этом информирует портал Eat This, Not That!.

Как утверждают специалисты, в больших количествах напиток способен привести к уменьшению мозга и деменции. Речь идет о порциях более шести чашек кофе в сутки.

Диетологи порекомендовали не злоупотреблять напитком. Они подчеркнули, что в небольших количествах кофеин улучшает когнитивные функции.

Эксперты также посоветовали отказаться от частого употребления алкоголя.

"Большое количество алкоголя быстро убивает нейроны головного мозга, так что регулярные пьянки могут серьезно повредить его", – отмечают диетологи.

В материале добавляется, что на мозг человека также могут негативно повлиять напитки с высоким содержанием сахара.

Ранее научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина назвала способ усилить бодрящий эффект от кофе. По словам эксперта, на некоторое время следует отказаться от напитка.

"Доктор 24": кофеин

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