Песков: Путин встретится с новым кабмином 14 мая

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Владимир Путин встретится с новым составом кабинета министров РФ вечером 14 мая. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее российский лидер подписал указы о составе нового правительства РФ. Так, Денис Мантуров стал первым вице-премьером, Виталий Савельев – вице-премьером, курирующим транспорт, Дмитрий Патрушев – вице-премьером, отвечающим за сельское хозяйство и экологию.

Вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук и Юрий Трутнев теперь отвечают за топливно-энергетический комплекс и экономический блок, финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и связь, науку и высшее образование, туризм, спорт, культуру и СМИ, социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей, строительство и региональное развитие, международные вопросы и Дальневосточный федеральный округ.

Министром транспорта стал Роман Старовойт, министром промышленности и торговли – Антон Алиханов, министром энергетики – Сергей Цивилев, министром сельского хозяйства – Оксана Лут, министром спорта – Михаил Дегтярев, министром труда и социальной защиты – Антон Котяков, министром природных ресурсов и экологии – Александр Козлов, министром просвещения – Сергей Кравцов, министром культуры – Ольга Любимова, министром экономического развития – Максим Решетников, министром финансов – Антон Силуанов, министром здравоохранения – Михаил Мурашко, министром строительства и ЖКХ – Ирек Файзуллин, министром образования и науки – Валерий Фальков, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики – Алексей Чекунков, министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев.

