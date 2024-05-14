Управляемую авиабомбу Hammer и БПЛА уничтожили над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали над территорией Белгородской области управляемую авиабомбу французского производства Hammer и украинский БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, атаки были пресечены в период с 18:00 до 19:30 по московскому времени.

Ранним утром 14 мая в городе уже запускали сирену ракетной опасности из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к городу, при ударе пострадала одна женщина.

По данным Минобороны РФ, всего за ночь 14-го числа российские силы ПВО сбили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire.

