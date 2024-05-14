Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах

Фото: ТАСС/EPA/Radek Pietruszka

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об иноагентах. Об этом она сообщила в эфире телеканала CNN.

По ее словам, закон об иноагентах отдаляет Грузию от вступления в Евросоюз. Кроме того, она назвала продолжающие в стране демонстрации мирными.

Между тем заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель заявил, что власти Грузии должны сменить курс, так как действующие подходы не соотносятся с ценностями США. Также он уточнил, что Вашингтон не раз давал понять Тбилиси, что законопроект направлен на гражданское сообщество и СМИ.

"Все это не только не согласуется с ценностями, которые есть в США, но и с устремлениями грузинского народа", – подчеркнул Патель.

Ранее законодательный орган одобрил закон в последнем чтении. Председатель парламента Шалва Папуашвили отметил, что его поддержали 84 депутата, против, в свою очередь, проголосовали 30 человек.

С конца апреля в Тбилиси постоянно проходят протестные акции. Сотрудникам полиции для разгона демонстрантов приходилось применять перцовый газ и водомет. 13 мая правоохранители задержали 20 человек, в том числе граждан РФ и США. Парламент Грузии ввел красный уровень безопасности из-за митингов.

Политолог Юрий Светов, комментируя напряженную ситуацию, обратил внимание, что протесты в Грузии построены по классическим схемам Запада.

