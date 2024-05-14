Парламент Грузии ввел красный уровень безопасности из-за митингов

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Парламент Грузии ввел красный уровень безопасности из-за беспорядков на фоне одобрения закона об иноагентах. На официальном портале органа сказано, что особый режим начал действовать с 17:00 (16:00 по Москве).

"14 мая во время красного уровня безопасности в парламент Грузии не будет допущен никто, кроме тех, кого посчитает нужным глава аппарата парламента с учетом специфики опасности", – уточняется в публикации.

Ранее законодательный орган одобрил инициативу в последнем чтении. Председатель парламента Шалва Папуашвили отметил, что закон поддержали 84 депутата, против, в свою очередь, проголосовали 30 человек.

С конца апреля в Тбилиси постоянно проходят протестные акции. Сотрудникам полиции для разгона демонстрантов приходилось применять перцовый газ и водомет. 13 мая правоохранители задержали 20 человек, в том числе граждан РФ и США.

Политолог Юрий Светов, комментируя напряженную ситуацию, обратил внимание, что протесты в Грузии построены по классическим схемам Запада.

