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Вооруженные силы Украины были вынуждены "переместиться на более выгодные позиции" в районе города Волчанска Харьковской области. Об этом со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщает ТАСС.

В украинском Генштабе признали, что ВСУ сменили позиции "на отдельных участках" в районе Волчанска из-за штурмовых действий российской армии.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что группировка войск "Север" ВС России в результате активных действий освободила село Бугроватка Харьковской области. В оборонном ведомстве подчеркнули, что российская армия нанесла поражения живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Веселок, Волчанск и Липцы Харьковской области.

До этого телеканал CNN обратил внимание, что в последние дни в Киеве для описания ситуации на фронте стали использовать фразы "продолжаются оборонительные бои" и "значительное ухудшение", что нетипично для украинских властей.