Путин дал интервью китайскому агентству Синьхуа в преддверии визита в КНР

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин дал интервью китайскому агентству Синьхуа в преддверии своего визита в Китай. Текст беседы опубликован на сайте Кремля.

Государственный визит Путина в Китай 16–17 мая станет его первой зарубежной поездкой после вступления в должность президента России.

В интервью Путин отметил, что в основе российско-китайского партнерства лежат принципы равноправия и доверия, взаимного уважения суверенитета и учета интересов друг друга. По его словам, отношения Москвы и Пекина достигли наивысшего за всю историю уровня и продолжают укрепляться, несмотря на сложную обстановку в мире.

Глава государства также назвал председателя КНР Си Цзиньпина мудрым и дальновидным руководителем и заявил, что каждая встреча с ним – это не только общение давних друзей, но и плодотворный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Путин посетит Китай с государственным визитом 16–17 мая. По итогам его переговоров с Си Цзиньпином планируется подписание совместного заявления и некоторых двусторонних документов.

Кроме того, президент РФ примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

До этого министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Москва и Пекин сформировали новый образец отношений крупных государств, которые полностью отличаются от времен холодной войны.

