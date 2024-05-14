На всей территории Украины ввели аварийные отключения света

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Аварийные отключения света произошли на всей территории Украины. Об этом заявила в своем телеграм-канале национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"С 21:00 до 24:00 (совпадает с московским) "Укрэнерго" вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины", – сказано в сообщении.

В компании объяснили, что энергосистема Украины терпит значительный ущерб. В связи с этим 15 мая для промышленных потребителей графики ограничения электричества будут действовать в течение всех суток.

Ранее глава нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что в случае увеличения дефицита в энергосистеме на Украине могут ввести графики почасовых отключений света для всех потребителей.

До этого он утверждал, что электроэнергия, импортируемая Украиной из Европы, не способна полностью покрыть имеющийся в стране дефицит. По его словам, на Украине пострадало "много важных электростанций", а также две гидроэлектростанции, на восстановление которых может потребоваться до года и более.

