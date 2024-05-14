Новая волна холода может прийти в Московский регион на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В начале второй половины следующей недели в Москве ожидается еще одна волна холода. Об этом сообщили на портале "Метеовести".

На портале уточнили, что период заморозков в городе уже завершен и в ближайшее время температура воздуха будет постепенно возвращаться к климатической норме. Так, в ночь на 15 мая в столице прогнозируется до 6 градуса тепла, в ночь на 16 мая – до 8 градусов, а в ночь на 17 мая – до 12 градусов. В выходные, как сказано в сообщении, столбики термометров не опустятся ниже 2–7 градусов.

"С началом новой недели воздух по ночам не будет остывать ниже 5–10 градусов. В начале второй половины следующей недели возможна еще одна волна холода, но и она не заставит ночные температуры опуститься ниже 1–6 градусов", – уточнили синоптики.

При этом, по информации портала, в Москве станет теплее и днем. Так, уже во второй половине текущей недели и в начале следующей температура составит до 15–20 градусов. Лишь после этого, как сказано в сообщении, будет пару дней похолодания в городе, а закончится май при температуре 16–21 градус.

В "Метеовести" подчеркнули, что среднемесячная температура воздуха в мае, которая на данный момент отстает от нормы примерно на 5 градусов, так и не вернется в норму.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин заявил, что 18 и 19 мая в Москве ожидается температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. По его словам, погода большую часть недели будет определяться антициклоном. При этом, как утверждает метеоролог, дожди придут к пятнице, 17 мая.

