Диетолог рассказала об опасности злоупотребления кофе

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Россиянам перечислили опасности злоупотребления кофе. Их назвала диетолог Светлана Панченко в интервью РИА Новости.
По мнению специалиста, ежедневное употребление большого количества напитка способно вызывать проблемы в работе печени и щитовидной железы. Кроме того, кофе способен нарушать желудочную секрецию.
"Белки и железо из пищи будут хуже усваиваться, а патогенная микрофлора в кишечнике, наоборот, начнет разрастаться", – объяснила Панченко.
У ряда людей кофеин провоцирует выброс желчи. В случае запоров эффект окажется положительным, однако быстрая эвакуация пищевого комка лишит кишечник возможности получать полезные вещества, предупредила специалист.
Эксперт напомнила, что кофе стимулирует центральную нервную систему, а также повышает артериальное давление.
"Для гипотоников это благоприятный эффект, а для людей с нормальным давлением злоупотребление кофе повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний", – объяснила диетолог.
По ее мнению, употребление двух–трех чашек зернового кофе помогут человеку восполнить запасы серотонина и поднять настроение. При этом злоупотребление напитка вызовет нарушения сна, раздражительность, энергетические и эмоциональные "качели".
"Также кофе – антиоксидант. Но при злоупотреблении может способствовать вымыванию минералов из организма", – подытожила Панченко.
Специалист добавила, что кофе в любом количестве вызывает привыкание. Она порекомендовала в качестве эксперимента на несколько недель отказаться от напитка.
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