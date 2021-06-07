Эксперты рассказали о причинах возникновения головной боли

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Люди часто списывают головную боль на усталость, пережитый стресс и невысказанное раздражение, однако провоцирующих ее появление триггеров значительно больше. Сотрудники портала backpain.news провели исследование, респондентами которого стали практикующие врачи, и сформировали топ причин возникновения головной боли.

В ряде случаев боль становилась реакцией организма на голод и сопутствующее падение уровня сахара в крови. При неблагоприятном исходе все может закончиться обмороком. Сбалансированная диета поможет избежать подобного, сообщает Pravda.Ru.

Обезвоживание также может привести к головной боли. При этом злоупотреблять алкоголем или напитками с кофеином также не стоит.

Мигрень – тип неврологической головной боли. Общие триггеры включают определенные запахи, виды, звуки или продукты. Если мигрень случается регулярно в одно и то же время, следует обратить внимание на симптомы и предваряющие их действия, посоветовали специалисты.

Долгая работа за компьютером и перенапряжение глаз могут привести к боли в передней части головы. Чтобы предотвратить подобное, следует делать перерывы в работе и давать глазам время на отдых, добавили эксперты.

По их словам, головные боли из-за напряжения являются наиболее распространенным типом страданий и возникают, когда мышцы шеи, плеч или челюсти напряжены. Они появляются постепенно и с каждым часом нарастают. Избежать подобного поможет привычка делать разминку, заключили исследователи.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, какая головная боль должна насторожить и стать поводом незамедлительного обращения к специалистам. Она предупредила, что регулярно "гасить" недомогание таблетками нельзя.