Эксперты рассказали о причинах возникновения головной боли

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Люди часто списывают головную боль на усталость, пережитый стресс и невысказанное раздражение, однако провоцирующих ее появление триггеров значительно больше. Сотрудники портала backpain.news провели исследование, респондентами которого стали практикующие врачи, и сформировали топ причин возникновения головной боли.
В ряде случаев боль становилась реакцией организма на голод и сопутствующее падение уровня сахара в крови. При неблагоприятном исходе все может закончиться обмороком. Сбалансированная диета поможет избежать подобного, сообщает Pravda.Ru.
Обезвоживание также может привести к головной боли. При этом злоупотреблять алкоголем или напитками с кофеином также не стоит.
Мигрень – тип неврологической головной боли. Общие триггеры включают определенные запахи, виды, звуки или продукты. Если мигрень случается регулярно в одно и то же время, следует обратить внимание на симптомы и предваряющие их действия, посоветовали специалисты.
Долгая работа за компьютером и перенапряжение глаз могут привести к боли в передней части головы. Чтобы предотвратить подобное, следует делать перерывы в работе и давать глазам время на отдых, добавили эксперты.
По их словам, головные боли из-за напряжения являются наиболее распространенным типом страданий и возникают, когда мышцы шеи, плеч или челюсти напряжены. Они появляются постепенно и с каждым часом нарастают. Избежать подобного поможет привычка делать разминку, заключили исследователи.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, какая головная боль должна насторожить и стать поводом незамедлительного обращения к специалистам. Она предупредила, что регулярно "гасить" недомогание таблетками нельзя.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: