Терапевт назвала признаки смертельно опасной головной боли

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24 о том, какая головная боль должна насторожить и стать поводом незамедлительного обращения к специалистам.

Ранее врач-невролог Александр Евдокимов заявил, что прием лекарств при головной боли может стать роковой ошибкой. По его словам, за таким симптомом могут скрываться заболевания, несущие угрозу для жизни. Например, головная боль может свидетельствовать о предынсультном состоянии или проявиться при гипертоническом кризе, а также аневризме сосудов.

По словам Чернышовой, зачастую головная боль, которая встречается у массы людей сегодня, связана с напряжением. Она неопасна, однако требует вмешательства специалиста, отмечает терапевт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Головная боль напряжения связана с тем, что мы практически все подолгу находимся в сидячем положении, большинство сидят за компьютером. Такая поза, с чуть наклоненной вперед головой, приводит к тому, что сильно напрягается затылочная мышца, а это вызывает в конечном итоге головные были. Эта боль не очень хорошо переносится, но она неопасна.

Головная боль от напряжения требует обращения к неврологу, который изучит все симптомы и назначит соответствующее лечение, указывает специалист.

Регулярно "гасить" недомогание таблетками нельзя, предупреждает Чернышова. "Потому что, во-первых, они становятся все менее эффективными. А во-вторых, обезболивающие, как ни парадоксально, могут приводить к абузусным (лекарственным. – Прим. ред.) головным болям, которые вызваны их же приемом", – пояснила терапевт.

При этом Чернышова перечислила виды головной боли, которые должны насторожить и стать поводом к незамедлительному обращению к врачу.

"Если возникла яркая, интенсивная и нестерпимая головная боль, которой никогда до этого не было, нужно вызывать скорую. Это может быть признаком кровоизлияния в мозг", – рассказала терапевт.

Также стоит немедленно обратиться к медикам, если сильная головная боль сопровождается температурой, тошнотой и рвотой. Такое состояние может говорить о воспалительном процессе в мозге, в частности о менингите, объясняет специалист. Обращения к врачу требуют и мигрени, если они повторяются регулярно, продолжает она.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если головная боль поменяла характер, это может быть признаком какого-либо развивающегося заболевания. Наконец, если она сопровождается странными ощущениями – онемением в руках, появлением каких-то непонятных запахов или звуков, которых на самом деле нет, – такое состояние может говорить об опухоли.

Если головная боль возникает изредка и связана с такими причинами, как недосып, нервное напряжение, смена погоды и так далее, о ней можно не беспокоиться, считает терапевт. При этом она не рекомендует сразу снимать недомогание с помощью лекарств.

"Сначала я бы посоветовала попробовать вылечить ее немедикаментозно – с помощью упражнений. Это, например, 10 быстрых приседаний тем, кому здоровье позволяет. Или это может быть контрастный душ для кистей рук, который подходит вообще всем", – рассказала Чернышова.

Если же ничего не помогает, можно выпить обезболивающее. Не стоит пытаться перетерпеть боль, заключила специалист.