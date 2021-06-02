Терапевт назвала признаки смертельно опасной головной боли

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24 о том, какая головная боль должна насторожить и стать поводом незамедлительного обращения к специалистам.
Ранее врач-невролог Александр Евдокимов заявил, что прием лекарств при головной боли может стать роковой ошибкой. По его словам, за таким симптомом могут скрываться заболевания, несущие угрозу для жизни. Например, головная боль может свидетельствовать о предынсультном состоянии или проявиться при гипертоническом кризе, а также аневризме сосудов.
По словам Чернышовой, зачастую головная боль, которая встречается у массы людей сегодня, связана с напряжением. Она неопасна, однако требует вмешательства специалиста, отмечает терапевт.
Головная боль от напряжения требует обращения к неврологу, который изучит все симптомы и назначит соответствующее лечение, указывает специалист.
Регулярно "гасить" недомогание таблетками нельзя, предупреждает Чернышова. "Потому что, во-первых, они становятся все менее эффективными. А во-вторых, обезболивающие, как ни парадоксально, могут приводить к абузусным (лекарственным. – Прим. ред.) головным болям, которые вызваны их же приемом", – пояснила терапевт.
При этом Чернышова перечислила виды головной боли, которые должны насторожить и стать поводом к незамедлительному обращению к врачу.
"Если возникла яркая, интенсивная и нестерпимая головная боль, которой никогда до этого не было, нужно вызывать скорую. Это может быть признаком кровоизлияния в мозг", – рассказала терапевт.
Также стоит немедленно обратиться к медикам, если сильная головная боль сопровождается температурой, тошнотой и рвотой. Такое состояние может говорить о воспалительном процессе в мозге, в частности о менингите, объясняет специалист. Обращения к врачу требуют и мигрени, если они повторяются регулярно, продолжает она.
Если головная боль возникает изредка и связана с такими причинами, как недосып, нервное напряжение, смена погоды и так далее, о ней можно не беспокоиться, считает терапевт. При этом она не рекомендует сразу снимать недомогание с помощью лекарств.
"Сначала я бы посоветовала попробовать вылечить ее немедикаментозно – с помощью упражнений. Это, например, 10 быстрых приседаний тем, кому здоровье позволяет. Или это может быть контрастный душ для кистей рук, который подходит вообще всем", – рассказала Чернышова.
Если же ничего не помогает, можно выпить обезболивающее. Не стоит пытаться перетерпеть боль, заключила специалист.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: