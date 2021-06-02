Невролог рассказал о смертельно опасной ошибке при головной боли

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Названа смертельно опасная ошибка при головной боли. О ней рассказал врач-невролог Александр Евдокимов в интервью "Пятому каналу".
Специалист предостерег, что за головной болью могут скрываться заболевания, угрожающие жизни человека. В частности, недуг может быть признаком предынсультного состояния. Кроме того, головная боль может проявиться при гипертоническом кризе и аневризме сосудов, рассказал врач.
"Если человек будет глушить (головную боль. – Прим. ред.) лекарственными препаратами, она может привести к очень серьезным последствиям для здоровья, вплоть до летального исхода", – заявил Евдокимов.
Врач призвал пациентов грамотно оценивать свое состояние. В противном случае может полностью пройти благоприятное для лечения время, уточнил специалист.
Евдокимов посоветовал при возникновении острого и непривычного недуга обращаться к специалисту. При этом невролог не исключил, что причиной головной боли может оказаться лишь перенапряжение или мигрень.
Ранее британские специалисты назвали главную опасность головной боли. При частых появлениях недуга рекомендовалось обратиться к врачу.
"Доктор 24": "необычные причины головной боли"
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