Невролог рассказал о смертельно опасной ошибке при головной боли

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Названа смертельно опасная ошибка при головной боли. О ней рассказал врач-невролог Александр Евдокимов в интервью "Пятому каналу".

Специалист предостерег, что за головной болью могут скрываться заболевания, угрожающие жизни человека. В частности, недуг может быть признаком предынсультного состояния. Кроме того, головная боль может проявиться при гипертоническом кризе и аневризме сосудов, рассказал врач.

"Если человек будет глушить (головную боль. – Прим. ред.) лекарственными препаратами, она может привести к очень серьезным последствиям для здоровья, вплоть до летального исхода", – заявил Евдокимов.

Врач призвал пациентов грамотно оценивать свое состояние. В противном случае может полностью пройти благоприятное для лечения время, уточнил специалист.

Евдокимов посоветовал при возникновении острого и непривычного недуга обращаться к специалисту. При этом невролог не исключил, что причиной головной боли может оказаться лишь перенапряжение или мигрень.

Ранее британские специалисты назвали главную опасность головной боли. При частых появлениях недуга рекомендовалось обратиться к врачу.