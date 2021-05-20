Головную боль назвали признаком смертельного заболевания

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Британские специалисты назвали главную опасность головной боли. Об этом пишет издание Express.
Как рассказали в благотворительной организации Cancer Research, головная боль часто является признаком рака мозга. Специалисты рекомендуют насторожиться, если до этого недуг не беспокоил человека, а затем начал проявляться регулярно.
На рак мозга также зачастую указывают тошнота и проблемы со зрением. При появлении этих симптомов рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу.
Ранее в Национальной службы здравоохранения Англии предупредили, что передозировка парацетамола может повлечь за собой серьезные побочные реакции. В частности, чрезмерное употребление препарата способно вызвать повреждение печени.
До этого родинки на теле назвали предвестником смертельно опасной болезни. Специалисты советовали обратить внимание на новообразования и ранки.
"Доктор 24": головная боль
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