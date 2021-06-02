Дерматолог рассказала, как защититься от комаров

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Дерматолог Габриэлла Бертолли рассказала, как защититься от комаров. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По словам специалиста, это сделать несложно, если немного изменить свои ежедневные гигиенические процедуры.
Врач рекомендовала сменить шампунь, отказавшись от тех, которые имеют выраженный запах. Кроме того, она отметила, что не стоит использовать средства по уходу за кожей лица. Нужно заменить привычные очищающие крема и маски на гипоаллергенные: они не оставят запаха на коже.
Помимо этого, нет необходимости распылять одеколон, духи или спрей для тела вокруг шеи – их нужно наносить только на одежду, подчеркнула специалист. Также для стирки тоже лучше выбирать средства без запаха.
Медик рекомендовала наносить средство от насекомых на одежду, а также на кожу и волосы. Более того нельзя заносить домой растения, которые были на открытом воздухе, заключила Бертолли.
Накануне столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о росте популяции комаров. Уточнялось, что городские службы приступили к дезинсекции водоемов для сокращения их численности.
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