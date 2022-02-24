Врач рассказал об опасности желудочного и сердечного кашля

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Кашель бывает не только при заболеваниях органов дыхания, но и при заболеваниях сердца, стрессах, аллергии. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров рассказал, что сердечный кашель появляется в случае развития сердечной недостаточности, когда сердце не может качать кровь по организму. Специалист пояснил, что в легких возникает застой крови, вследствие чего у человека будет сухой или со скудной мокротой кашель при ходьбе или в положении на спине.

"В тяжелых случаях даже возникает сердечная астма, когда резко нарушается дыхание и может быть удушье", – пояснил Аскаров.

По его словам, при заболеваниях органов дыхания почти всегда будут присутствовать и другие симптомы, например насморк, повышенная температура тела, осиплый голос или выделение мокроты при кашле.

"При избыточном образовании и попадании желудочного сока в пищевод соляная кислота раздражает его слизистую оболочку, рефлекторно возникает расслабление верхнего сфинктера, желудочный сок попадает в ротовую полость. Это вызывает возбуждение хеморецепторов. Сам кашель, как правило, сухой или с небольшим количеством слюны", – отметил терапевт.

Желудочный кашель появляется при воспалении пищевода и гастрита с повышенной кислотностью. Иногда он возникает при обильном употреблении жареной, острой или жирной пищи. Такой вид кашля обычно сопровождается слабостью, потливостью и изжогой.

В случае появления таких симптомов человеку необходимо обратиться к специалисту для консультации. Если врач подтвердит, что это желудочный кашель, то пациенту назначат лечение. По словам Аскарова, при желудочном кашле человек должен питаться часто и небольшими порциями, употряблять вареные блюда, а также исключить из рациона крепкий чай с кофе, майонез и другие соусы.

"Также назначаются препараты, влияющие на секрецию желудочного сока (антисекреторные), прокинетики (улучшают движение пищи по пищеварительному тракту сверху вниз). Пищу надо тщательно пережевывать, чтобы быстрее наступало насыщение. В тяжелых случаях, например при появлении скользящих грыж пищевода или неэффективности медикаментозной терапии, прибегают к оперативному лечению", – подчеркнул специалист.

Аскаров отметил, что желудочный кашель может привести к нарушению эмали и кариесу, бессоннице, неврозам и сонливости.

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко ранее рассказала, что тошнота может беспокоить при стрессе, укачивании и переедании. Кроме того, она может появиться при чрезмерной физической нагрузке или беременности. Другая распространенная причина тошноты – укачивание.