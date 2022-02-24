Врач рассказал о последствиях бессимптомного течения COVID-19

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Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Виктор Лунев рассказал Москве 24, что "постковидные хвосты", или постковидный синдром, формируются не только у пациентов, переболевших коронавирусом в тяжелой форме, но и у тех, кто перенес его бессимптомно.

По словам врача, одним из признаков, указывающих, что человек болел COVID-19 без симптомов, является внезапное развитие постковидного конъюнктивита.





Виктор Лунев врач общей практики Если внезапно появились жжение в глазах, резь, ощущение песка, глаза стали часто слезиться или краснеть, то в данном случае следует обратить на это внимание и посетить офтальмолога.

Еще один признак, по словам врача, – это нарушение вкуса и обоняния, которое может развиться даже после бессимптомной болезни. "Люди пытаются что-то съесть, но абсолютно не дифференцируют еду", – рассказал он в интервью программе "Доктор 24".

Также Лунев отнес к одному из постковидных последствий боли в животе. "Вирус способен сохраняться в организме не только в нервной ткани, на слизистых оболочках, на оболочках глаз, но в том числе он может находиться и в желудочно-кишечном тракте. И постоянно оттуда выделяться, тем самым провоцируя различные спазмы, боли в животе, а также расстройства пищеварения", – отметил специалист.

Следующий признак, по словам эксперта, – нарушение сна, памяти и внимания. Врач пояснил, что вирус чувствителен к нервным клеткам, поэтому он часто поражает как крупные нервы, так и определенные отделы головного мозга.

Еще одним показателем того, что человек переболел бессимптомно, может быть хроническая усталость, продолжает специалист.





Виктор Лунев врач общей практики Эта хроническая усталость, как правило, не связанная с повышенными физическими нагрузками и сохраняющаяся даже после хорошего качественного отдыха.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что, как и другие мутации коронавируса, "Омикрон" способен повредить сосуды. Кроме того, по словам эксперта, легкая форма болезни не исключает развития осложнений в будущем. В частности, речь идет о нарушениях в работе свертываемости крови.