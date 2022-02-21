Иммунолог предупредил об опасности отдыха в жарких странах после COVID-19

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Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рекомендовал не планировать отдых в жарких странах раньше, чем через два месяца после коронавируса.
Эксперт пояснил Ura.ru, что у 80% переболевших пациентов продолжительное время наблюдается постковидный синдром, который сопровождается хроническим аутоиммунным воспалением в разных органах и повышенной свертываемостью крови.
"Например, сразу же после выздоровления человек летит в Таиланд, продолжительное время сидит в самолете, у него развивается тромбоз, он встает, и, даже не доходя до гостиницы, получает осложнения. Плюс перепады температур – жаркий климат, обезвоживание, и, как результат, мы получаем вновь сгущение крови. И, думаю, таких случаев будет очень много – инфаркты, инсульты, внезапная смерть на отдыхе после перенесенного COVID-19", – пояснил Болибок.
Главный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев посоветовал переболевшим перед отдыхом пройти углубленную диспансеризацию. По его словам, во время полета, чтобы снизить риски тромбоза, следует пить больше воды, отказаться от алкоголя, надевать удобную одежду и периодически делать разминку для ног.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что COVID-19, грипп и ОРВИ из одной группы заболеваний с достаточно близкими клиническими проявлениями, поэтому отличить их можно лишь с помощью диагностики. Он напомнил, что запахи пропадают не только при коронавирусе, но и при других простудных заболеваниях. То же касается и прочих симптомов.
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